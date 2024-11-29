"Çiftçiye Seçenek Sunulmadı, Sorularımıza Cevap Alamadık"

Başkan Anaç, tohum dağıtımında çiftçilerin görüşüne başvurulmadığını ve tek taraflı kararlarla sürecin yönetildiğini ifade etti. Anaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAKE Projesi kapsamında yapılan destekler için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ancak dağıtılan tohumların çeşitliliği ve seçimi konusunda ciddi sorunlar var. İki çeşit tohum dağıtıldı; birinden yalnızca 30 ton, diğerinden ise 458 ton verildi. Bu tek taraflı tercihin nedeni nedir? Çiftçiye seçme hakkı tanındı mı? Ön talepler alındı mı? Tarım İl Müdürlüğü'ne bu soruları yönelttik ancak herhangi bir yanıt alamadık."

"Piyasa Fiyatlarının Üzerinde Alım Yapıldı"

Dağıtılan tohumların piyasa fiyatlarının üzerinde bir bedelle temin edildiğini belirten Anaç, yaklaşık 4,5 milyon TL’lik kamu zararı oluştuğunu söyledi. Şunları ekledi:

"Serbest piyasada tohum fiyatları 45 TL civarındayken, dağıtılan tohumlar 55 TL’ye alındı. Aradaki fark nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon TL kamu zararı meydana geldi. Çiftçilerimiz zaten ekonomik zorluk içinde. Bu tür hatalar, çiftçiyi desteklemek yerine daha da zor durumda bırakıyor."

"Daha Verimli Tohumlar Tercih Edilebilirdi"

Anaç, bölgede dağıtılan tohumların yerine daha verimli ve adaptasyona uygun çeşitlerin seçilebileceğini belirtti:

"458 ton dağıtılan çeşit ile beraber daha verimli ve adaptasyon kabiliyeti iyi olan Aksu, Çağatay ,Arda , Ubet Hasanbay gibi kaliteli çeşitler tercih edilebilirdi. Ancak çiftçilerin görüşü alınmadan masa başında kararlar verilmiş gibi görünüyor."

"Çiftçilerin Çoğu Dağıtımdan Haberdar Değil"

Tohum dağıtımı sürecinde çiftçilere yeterli bilgilendirme yapılmadığını vurgulayan Anaç, birçok çiftçinin dağıtımdan haberdar olmadığını ifade etti:

"Bize gelen bilgilere göre, birçok çiftçi bu tohum dağıtımından haberdar değil. Dağıtım süreci şeffaf yürütülmedi. Görünen o ki masa başında birileri bu işi organize etmiş ve belli gruplara dağıtım yapılmış."

"Şeffaflık ve Adalet Şart"

Anaç, kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Devletimizin kamu tasarrufu politikalarına herkesin katkı sunması gerekiyor. Çiftçilerimiz zor durumdayken, bu tür uygulamalar çiftçiyi desteklemek yerine kamu zararına yol açıyor. Bu tür projelerde şeffaflık ve adalet sağlanmalı. Umarım gerekli incelemeler yapılır ve kamuoyu bilgilendirilir."

Adıyaman’da tarımsal desteklerin adil ve etkili bir şekilde sağlanması için çağrı yapan Mehmet Anaç’ın açıklamaları, çiftçiler arasında geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili yetkili mercilerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA