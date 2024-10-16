Deprem sonrası, vatandaşlar büyük panik yaşayarak binalardan dışarı çıktı. Depremin ardından Adıyaman sokaklarında kısa süreli bir hareketlilik yaşandı, ancak yetkililerden gelen ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Adıyaman Valiliği'nden Açıklama"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da, 5.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup, ilimiz ve ilçelerimizde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramalar devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"İçişleri Bakanı ve AFAD’dan Açıklamalar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Malatya merkezli depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirtti. Deprem sonrası yapılan ilk incelemelere göre, herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmediğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre, şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirten kurum, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

"Elazığ ve Malatya’da Okullar Tatil Edildi"

Malatya ve Elazığ valilikleri, depremin ardından tedbir amaçlı olarak il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiklerini duyurdu. Depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin de devreye girdiği ve vatandaşlara destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

"Deprem Bölgesinde Tarama Çalışmaları Sürüyor"

Deprem sonrası, hasar tespiti ve diğer güvenlik önlemleri kapsamında AFAD ekipleri başta olmak üzere, bölgede saha taramaları ve denetimler sürüyor. İlgili kurumlar, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek hızla müdahalede bulunmaya devam ediyor.

Adıyaman’da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar, bir süre dışarıda bekleyerek gelişmeleri takip etti. Valilik, tüm vatandaşları dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarını takip etmeye çağırdı.

Kaynak : PHA