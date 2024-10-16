Bakan Yerlikaya, Malatya merkezli depremin bölgedeki bir çok ilde hissedildiğini belirtti.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin kentlerde saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

”Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Kaynak : PHA