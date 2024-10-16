Valilik, panik ve korkuya neden olan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ekiplerin tayakuz halinde olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da, 5,9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup, ilimiz ve ilçelerimizde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır.

Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramalar devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak : PHA