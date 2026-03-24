Lübnan hükümeti, İsrail’in artan saldırı tehditleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bin 237’ye ulaştı.

Barınma Merkezlerine Yoğun Başvuru

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, düzenlediği basın toplantısında 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine yönelik başvuruların hızla arttığını belirtti. Seyyid, kayıt altına alınan 1 milyon 162 bin 237 kişinin barınma ve temel ihtiyaçlar için resmi makamlara müracaat ettiğini bildirdi.

645 Merkez Hizmete Açıldı

Bakan Seyyid, ülke genelinde toplam 645 barınma merkezinin faaliyete geçirildiğini ve bu merkezlere halihazırda 133 binden fazla kişinin yerleştirildiğini kaydetti. Yerinden edilen sivillere gerekli hizmetlerin ulaştırılması noktasında ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle eş güdümlü bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Seyyid, insani yardım süreçlerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

