Kahta’nın ilk kadın cerrahı göreve başladı

Dr. Kandemir’in genel cerrahi polikliniğinde hasta kabulüne başlaması, ilçede sağlık hizmetlerinin gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başhekim Kılıç: "Cerrahi Hizmetler Daha da Güçlenecek"

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Fedli Emre Kılıç, Dr. Kandemir’in atanmasıyla birlikte hastanenin hekim kadrosunun güçlendiğini belirterek, "Hastanemizin genel cerrahi hizmetlerinin, Dr. Kandemir’in tecrübesi ve uzmanlığı ile daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi. Kılıç, yeni doktor atamalarının, hastane hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve çevre illere yapılan hasta sevklerini azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başhekim Kılıç, "Hastanemiz, cerrahi anlamda yeterli ve donanımlı bir sağlık kuruluşu haline geldi. Yeni atamalarla birlikte vatandaşlarımızın çevre hastanelere sevk edilme ihtiyacı azalıyor. Dr. Hande Kandemir’e görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başhekim Kılıç ayrıca, hastaneye uzman doktorların atanmasında katkı sağlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan’a teşekkür etti. Sağlık hizmetlerinin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini ileten Kılıç, hastanenin Adıyaman ve çevresinde önemli bir sağlık merkezi haline geldiğini belirtti.

Kaynak : PHA