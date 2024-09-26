Bayır, Türkiye’nin kendi milli coğrafi bilgi sistemini kurması gerektiğini, aksi takdirde ülkenin askeri operasyonlarının büyük bir tehdit altında olabileceğini vurguladı.

"Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısı ve Ağ Merkezli Saldırılar"

Bayır, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına yönelik saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve bu saldırının askeri literatürde "ağ merkezli ve etki odaklı saldırı" olarak adlandırıldığını ifade etti. Bu tür saldırılarda, dijital sistemlerin bir ağ oluşturularak hedeflere saldırı emri verildiğini belirten Bayır, Türkiye'nin de bu tür saldırılara karşı korunmasız kalabileceğini söyledi.

"Türkiye'nin GPS Bağımlılığı ve Ulusal Güvenlik Riski"

Bayır, Türkiye’nin askeri operasyonlarında kullandığı GPS (Küresel Konumlama Sistemi)'nin ABD'ye ait bir sistem olduğunu ve bu sistemin Türkiye’nin kontrolünde olmadığını vurguladı. "Türkiye, GPS'in kiracısıdır ve GPS kapatılırsa askeri operasyonlarımız durabilir" diyerek, bu bağımlılığın ulusal güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dr. Bayır, Türkiye’nin bu gibi küresel ağlara bağımlı olmaması gerektiğini belirterek, milli bir coğrafi bilgi sistemi kurulmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu ifade etti. "Eğer GPS sistemine müdahale edilirse, kendi hedeflerimizi bile vurabiliriz" diyerek, askeri operasyonlarda yaşanabilecek felaket senaryolarını gözler önüne serdi.

"Türkiye Uzay Ajansı'na Kritik Çağrı: Önceliğiniz Milli Coğrafi Sistem Olmalı"

Bayır, Türkiye Uzay Ajansı’nın Ay'a astronot gönderme gibi projeler yerine, önceliği milli coğrafi bilgi sisteminin kurulmasına vermesi gerektiğini vurguladı. "Bu, Türkiye için ötelenemez bir beka tedbiridir" diyen Bayır, milli bir ağ sistemi kurulmadığı takdirde Türkiye'nin askeri ve stratejik açıdan büyük bir tehlike altında olacağını belirtti.

Kaynak : PHA