Müftü Erçek, beraberindeki müftülük yetkilileriyle birlikte düzenledikleri ziyaretlerde hem Besni esnafıyla kaynaştı hem de dinî değerler üzerine farkındalık yaratmayı amaçladı.

"Esnaf Ziyaretlerinde Helal Kazanç Mesajı"

Müftü Sabri Erçek, ilçe müftülüğüne bağlı Şube Müdürü, Vaiz ve Din Hizmetleri Uzmanı hocalarla birlikte dört grup halinde Besni’deki esnafı ziyaret etti. Toplamda 160 esnaf ile bir araya gelinen bu ziyaretlerde, esnafa "40 Hadis’te Helal Kazanç" adlı kitapçıklar hediye edildi. Bu kitapçıklar, İslam dininde helal kazancın önemini vurgulayan hadisleri içeriyor ve esnafın günlük ticari hayatlarında dinî kurallara uygun hareket etmeleri konusunda rehberlik ediyor.

Müftü Erçek, bu ziyaretlerin Besni halkıyla sıcak bir bağ kurmalarına olanak sağladığını belirterek, "Bu tür ziyaretlerle hem esnafımızla kaynaşıyoruz hem de dinimizin helal kazanç gibi temel prensipleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi. Erçek, bu tür programların esnafın işlerini helal yollardan sürdürme motivasyonlarını artırdığına dikkat çekti.

"Mevlid-i Nebî Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamındaki Etkinlikler"

Mevlid-i Nebî Haftası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunu anmak amacıyla düzenlenen ve Müslüman toplumlar için büyük bir önem taşıyan bir hafta. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ise camilerin ve din görevlilerinin toplum hayatındaki önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir haftadır. Müftü Erçek ve ekibi bu anlamlı haftalar vesilesiyle düzenledikleri ziyaretlerde, dini değerlere dikkat çekerek hem din görevlileri ile halkı yakınlaştırmayı hem de esnafın İslamî ilkelere uygun bir ticaret hayatı sürdürmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

"Müftü Erçek’ten İlerleyen Dönemlerde Yeni Projeler"

Müftü Sabri Erçek, göreve yeni başlamış olmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde Besni’deki dini faaliyetleri ve sosyal projeleri artırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. "Mevlid-i Nebî Haftası ve Camiler Haftası gibi önemli etkinliklerin yanı sıra, ilçemizde dini bilinci artırmak adına birçok yeni proje üzerinde çalışıyoruz" dedi. Erçek, bu projelerin hem esnaf hem de genel halk için dini değerlere yönelik farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak : PHA