Bakan Kurum, deprem bölgelerinde devam eden çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, 2025 yılı sona ermeden tüm vatandaşların yeni evlerine kavuşacağını belirtti.

"Güvenli Konutlar, 2025 Sonuna Kadar Teslim Edilecek"

Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen konut projelerinin titizlikle sürdüğünü ifade etti. "Herkesin güvenli ve sağlıklı bir evde yaşama hakkını gözetiyoruz" diyen Kurum, projelerin gecikmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan, deprem mağduru vatandaşların evlerine en kısa sürede kavuşması için tüm ekiplerin tam kapasiteyle çalıştığını belirterek, 2025 yılı sona ermeden hiçbir vatandaşın evsiz kalmayacağını söyledi.

Yerel Yönetimlere Uyarı: "Bahanelere Artık Yer Yok"

Bakan Kurum, yerel yönetimlerin projelerin ilerleyişinde sorumluluk alması gerektiğini belirterek, gecikmelere bahane üretme lüksüne sahip olmadıklarını ifade etti. "Belediyeler artık bahanelerin arkasına saklanamaz" diyerek, yerel yönetimlerin projelere daha aktif katkı sunmalarını talep etti. Kurum, bu sürecin bir an önce tamamlanabilmesi için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA