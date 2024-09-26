"Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir" ifadesiyle konuşmasına başlayan Abbas, İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemlerine uluslararası toplumun duyarsız kalmasını eleştirerek, Filistin’in bağımsızlığını vurguladı.

"Filistin Topraklarından Vazgeçmeyeceğiz"

Mahmud Abbas, Filistin’in tarihsel haklarını savunarak, "Filistin bizim vatanımızdır, babalarımızın ve dedelerimizin toprağıdır" dedi ve bu topraklardan asla ayrılmayacaklarını yineledi. "Ayrılmayacağız, ayrılmayacağız, ayrılmayacağız" şeklindeki güçlü ifadesi, Filistin davasının uluslararası arenada bir kez daha gündeme gelmesini sağladı. Abbas, Filistin halkının, işgal altındaki topraklarında haklarını geri alana kadar mücadelesine devam edeceğini belirtti.

İsrail'e Yönelik Sert Eleştiriler: "Soykırımı Durdurun"

Abbas, konuşmasında özellikle İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekti ve İsrail Başbakanı Netanyahu’yu yalan söylemekle suçladı. Temmuz ayında ABD Kongresi'nde Netanyahu’nun "Gazze'de hiç çocuk ölmedi" açıklamasını hatırlatan Abbas, "15 binden fazla çocuğu öldüren kim?" diye sordu. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in yıllardır devam eden şiddet ve saldırılarını durdurmaya çağırarak, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesini istedi. "Bu soykırımı durdurun, çocukları ve kadınları öldürmeyi bırakın" ifadelerini kullanarak, İsrail’in savaş suçlarına karşı dünyanın sessiz kalamayacağını vurguladı.

ABD'nin Veto Kararına Eleştiri: "Üyeliği Hak Etmiyor Muyuz?"

Abbas, konuşmasında ABD’nin, Filistin’in Birleşmiş Milletler’de tam üyelik talebini sürekli veto etmesine de değindi. "Amerika'nın gözünde üyeliği hak etmiyoruz" diyerek, ABD’nin Filistin halkına karşı takındığı tavrı eleştirdi. Abbas, Amerikan yönetiminin İsrail’e sürekli silah desteği sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin lehine alınan kararları veto ederek İsrail’in saldırılarına zemin hazırladığını iddia etti.

"Ayşenur Ezgi Eygi ve Lübnan'a Destek"

Abbas, konuşmasında İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de andı ve ona Allah'tan rahmet diledi. "Filistin halkı, Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır" ifadeleriyle, Filistin’in bu tür kayıpları asla unutmayacağını belirtti. Aynı zamanda, Lübnan halkının maruz kaldığı saldırıları kınayarak, Lübnan’ın "soykırım savaşına" uğradığını ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Topluma Çağrı: "Bu Çılgınlık Devam Edemez"

Abbas, konuşmasında dünya liderlerine seslenerek, Filistin halkının acılarını dindirmek için harekete geçmelerini istedi. "Gazze'de elektrik yok, içme suyu yok, yaşam belirtisi yok" diyen Abbas, Gazze’nin tamamen yıkıldığını ve dünya kamuoyunun bu duruma sessiz kaldığını belirtti. Abbas, İsrail’in işlediği savaş suçlarının hesap vermeden devam ettiğini söyleyerek, uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA