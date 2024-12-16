Ana Borudaki Arıza Giderildi, İkinci Arıza Ekipleri Seferber Etti

Kahta’da sabah saatlerinde Diyarbakır yolu üzerindeki ana su borusunda meydana gelen arıza, Kahta Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde giderildi. Ancak hemen ardından, Eski Su Kulesi'nin bulunduğu bölgede başka bir ana boruda yeni bir arıza meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, arızanın onarılması için ekiplerin soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen aralıksız çalıştığını ifade etti.

"Altyapı Yıllardır İhmal Edilmiş, Neredeyse Tamamı Çürümüş Durumda"

Başkan Hallaç, kentteki altyapı sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır ihmal edilen su ve kanalizasyon altyapısının, göreve geldiklerinden bu yana karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti. Hallaç, "Maalesef şehrimizin altyapısı yıllardır ihmal edilmiş ve şu an neredeyse tamamı çürümüş durumdadır. Ancak sizlere söz verdiğimiz gibi, 2025 yılının başlarında şehrimizin yıllardır kanayan yarası olan su ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyerek, sizlerin hak ettiği modern bir şehri inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Soğuk Hava ve Zorlu Şartlara Rağmen Çalışmalar Sürüyor"

Ekiplerin soğuk hava koşullarına rağmen büyük bir özveriyle arızaları gidermek için çalıştığını aktaran Başkan Hallaç, "Ekiplerimiz, soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen arızayı gidermek için aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa sürede bu arızayı da tamamlayacağız" dedi.

2025 Yılında Altyapı Sorunu Çözülecek

Kahta’da su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilenmesi için büyük bir projenin hayata geçirileceğini belirten Başkan Hallaç, bu kapsamda 2025 yılının başında altyapının yenilenmiş olacağını ifade etti. Hallaç, "Sizlere söz verdiğimiz gibi, 2025 yılının başlarında şehrimizin yıllardır kanayan yarası olan su ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyerek, sizlerin hak ettiği modern bir şehri inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ediyoruz"

Başkan Hallaç, yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ediyor, ekiplerimizin ikinci arızayı da en kısa sürede tamamlayacağını belirtiyoruz. Siz değerli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kahta Belediyesi’nin kentin altyapı sorununu çözmeye yönelik çalışmaları sürerken, belediye ekiplerinin yeni arızayı gidermek için 24 saat esasına göre çalıştığı belirtildi.

Kaynak : PHA