“Emeklilerimizi Asla Yük Olarak Görmedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı kapsamında emeklilerle buluştu. Konuşmasında, emeklilere verdikleri destekleri vurgulayan Erdoğan, “Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedik” dedi. Göreve geldiklerinden bu yana emeklilerin refah seviyesini artırmak için birçok düzenleme yaptıklarını belirten Erdoğan, 22 yılda 10 milyon yeni emeklinin sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunu hatırlattı.

“16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük katkıları var” diyen Erdoğan, emeklilerin Türkiye’nin büyümesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

“Emeklimize Vefa Borcumuz Var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için atılan adımlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyetleri giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık. 2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi uygulamasıyla bugüne kadar 252,1 milyar lira ödedik. 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek, Türkiye Yüzyılı emektarlarına verdiğimiz değeri bir kez daha gösterdik."

"SGK'ya Borçlarını Bile Ödemiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi uygulanan CHP’li belediyelere sert sözlerle yüklendi. Hedefinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın prim borçları nedeniyle haciz işlemi uyguladığı CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi vardı.

"Bir konsere harcadıkları para, SGK'ya olan prim borçlarından daha fazla. Kule dikmeye gelince paraları var, konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var ama SGK'ya olan borçlarını ödemek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar."

Erdoğan, bu belediyelerin kamu hizmetlerini aksattıklarını belirterek, belediyelerin hizmet sunma sorumluluğunu hatırlattı. "Biz borçları hatırlatınca beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar" diyen Erdoğan, CHP'li belediyelerin emekli maaşları ve asgari ücret konularında da çarpıtma yaptığını iddia etti.

"Seçim döneminde de emeklilerimizle gönül diliyle konuştuk. Muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin geçerliliği olmadığını dilimiz döndüğünce anlattık. Bir konsere harcadıkları para, dedikleri rakamdan daha fazla. Bir iki göz boyama dışında hiçbir şey yapmadılar. SGK'ya borçlarını bile ödemiyorlar. Biz borçları hatırlatınca beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar."

“Emeklilerimiz İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz”

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde emekliler için daha fazla adım atılacağını belirterek, bu süreçte "emeklileri desteklemeye devam edeceklerini" ifade etti. 22 yıllık iktidarları boyunca emekliler için attıkları adımları hatırlatan Cumhurbaşkanı, emeklilere daha iyi yaşam koşulları sunmayı amaçladıklarını belirtti.

"22 yıldır yanımızda olan, ülkesine hizmet için saçlarını ağartan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını temin ettik. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

“Seçim Kazanmak İçin Umut Sömürüsüne Tevessül Etmedik”

Muhalefetin seçim vaatlerini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim kazanmak için umut sömürüsüne tevessül etmedik” diyerek muhalefetin uçuk vaatler verdiğini ve bu vaatleri yerine getiremediklerini söyledi.

“Seçim döneminde bazıları uçuk vaatlerle panayır kurdular. Biz ise milletimizle gönül diliyle konuştuk, umut sömürüsüne tevessül etmedik. Vatandaşımız bunları gördü.”

Erdoğan, muhalefetin vaatlerinin aksine, AK Parti’nin emeklilerle doğrudan diyalog kurarak adımlar attığını ifade etti.

"Altın Fiyatlarındaki Artış Türkiye'nin Suçu Değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisiyle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirtti. 2002'de altının ons fiyatının 320 dolar olduğunu, 2024'te ise bu rakamın 2.650 dolara çıktığını belirtti. Altın fiyatlarındaki bu artışın Türkiye ekonomisiyle doğrudan ilgisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin sağlam olduğunu ifade etti.

"Altının fiyatı iki yılda iki kat arttı. Bu artışın Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi yok. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir bakış açısıdır."

"2002'de 43 Dolar Olan Emekli Aylığı Bugün 370 Dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 43 dolar olduğunu hatırlatarak, bugün en düşük emekli aylığının 12.500 lira yani 370 dolar olduğunu ifade etti. Asgari ücretin ise 590 dolara yükseldiğini belirtti. Bu rakamların Türkiye ekonomisinin büyümesini ve emeklilere sağlanan desteği gösterdiğini savundu.

"Göreve geldiğimizde en düşük emekli aylığı 43 dolardı. Asgari ücret 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli aylığı 370 dolar, asgari ücret ise 590 dolar. Ama bunları kimse dile getirmiyor. Biz bu rakamları ortaya koyduğumuzda muhalefet bu gerçekleri kabul etmek istemiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: “Ayıptır, Ayıp!”

Erdoğan, SGK borçları nedeniyle CHP'li belediyelere haciz işlemi başlatılmasına gelen tepkilere de sert çıktı. "Lafa bakar mısınız, silkeleyin. Burası pehlivan meydanı, gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Trakya dedin mi, er meydanı. Gel bir silkele bakalım." ifadelerini kullanan Erdoğan, muhalefetin belediye borçlarını ödememesine dikkat çekti.

“Belediyeler hizmet sunma sorumluluğunu unutmamalıdır. Biz 22 yıldır bu milletin emanetine sahip çıkıyoruz. Bizim anlayışımızda borcu ertelemek yok, milletin hakkını ödemek var.”

Erdoğan, konuşmasının sonunda, emeklilerin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi. "22 yıllık iktidarımız boyunca emeklilerimizle birlikte yürüdük, onlarla birlikte çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nda da emeklilerimizle yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : PHA