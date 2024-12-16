Adıyaman'da Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Eğitim Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde dijital dönüşüm, yenilikçi öğretim yöntemleri ve dezavantajlı öğrencilere yönelik kapsayıcı projelerle dikkat çektiğini belirtti. Tosun, "eTwinning faaliyetleri, öğretmenlerimizin meslektaşlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yaparak deneyimlerini zenginleştirmelerine olanak tanıyor. Bu süreçte öğretmenlerimiz hem dijital yetkinliklerini geliştiriyor hem de projelerle öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor" dedi.

62 Öğretmene “Ulusal Kalite Etiketi”, 3 Okula “eTwinning Okulu” Unvanı

2024 yılı eTwinning faaliyetleri kapsamında Adıyaman'da önemli başarılara imza atıldı. Toplamda 62 öğretmen, projeleriyle “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazanırken, 3 okul ise “eTwinning Okulu” unvanını kazandı. Bu başarı, Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası eğitim projelerinde yükselen bir ivme yakaladığının göstergesi oldu.

eTwinning Okulu unvanı, eğitimde dijitalleşmeyi teşvik eden ve öğrenci-öğretmen iş birliğini güçlendiren projelere ev sahipliği yapan okullara verilen prestijli bir unvan olarak biliniyor. Adıyaman'daki bu başarının, diğer okullar için de teşvik edici bir örnek olması bekleniyor.

Ödül Töreninde Coşkulu Anlar

Törende, ödül alan öğretmenlere ve okul yöneticilerine belgeleri takdim edilirken, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, projelere katkı sunan tüm öğretmenleri, öğrencileri ve koordinasyon ekibini tebrik ederek, "Bu başarı, sadece bir unvan değil, aynı zamanda Adıyaman'ın eğitime yaptığı katkının somut bir göstergesidir. Her bir öğretmenimizin özverili çabası, ülkemizin eğitim geleceğine yön vermektedir" dedi.

Eğitimcilerden Tam Destek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş da yaptığı konuşmada, üniversitelerin, eTwinning projelerine destek verme noktasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünişen ise dijitalleşen dünyada öğretmenlerin dijital becerilerini artırmanın artık bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

Törende, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve ildeki eğitim camiasının yoğun ilgisi dikkat çekti. eTwinning İl Koordinatörleri Sorumlusu Tarık Kaya ve eTwinning Etkinlik Yöneticisi Musa Engin de bu projelerdeki çalışmaların daha da genişleyeceğini belirterek, öğretmenleri desteklemenin önemine vurgu yaptılar.

eTwinning Nedir?

eTwinning, Avrupa'daki okulların dijital platform üzerinden iş birliği yapmalarını sağlayan bir projedir. Öğretmenlerin, farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla ortak projeler yürütmesini, eğitim materyalleri geliştirmesini ve öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlar. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu proje, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Adıyaman, 2024 yılı eTwinning projelerinde önemli bir başarı elde ederek, dijital eğitimdeki öncü iller arasında yer aldı. 62 öğretmene "Ulusal Kalite Etiketi" verilmesi ve 3 okulun “eTwinning Okulu” unvanı kazanması, Adıyaman’ın eğitimdeki dijital dönüşüm sürecine verdiği önemin bir göstergesi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu başarıyı Adıyaman eğitim camiasının gururu olarak nitelendirdi ve başarı hikayelerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PHA