Kentteki birçok vatandaş, kar yağışını ölümsüzleştirmek için sosyal medya hesaplarında fotoğraf ve videolar paylaştı. Bu paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, Adıyamanlıların bu anı nasıl karşıladığına dair farklı duygular ön plana çıktı.

Bazı vatandaşlar, kar yağışını yaz mevsiminde susuz kalınmayacağına dair bir işaret olarak değerlendirip sevinçle karşılarken, bazıları ise 6 Şubat sabahı yaşanan depremin acı anılarını hatırladıkları için derin bir hüzün yaşadıklarını dile getirdi.

Konteyner kentlerde kalan depremzedeler için kar yağışı, soğuk hava koşulları nedeniyle yaşam şartlarını zorlaştırsa da çocukların karla oynaması, yüzlerde kısa süreli de olsa gülümsemelere neden oldu.

Meteoroloji'den Beş Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Adıyaman'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor. İşte önümüzdeki beş gün için hava tahmini:

16 Aralık Pazartesi: Yağmur ve kar karışık, en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 4°C

17 Aralık Salı: Güneşli hava, en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık 10°C

18 Aralık Çarşamba: Bol güneş ışığı, en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 12°C

19 Aralık Perşembe: Güneşli hava devam edecek, en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 12°C

20 Aralık Cuma: Çoğunlukla güneşli, en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 12°C

Bu veriler, kar yağışının kısa süreli olacağını ve yerini daha ılıman hava koşullarına bırakacağını gösteriyor. Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti.

Depremzedelerin Zorlu Kış Mücadelesi Sürüyor

Kar yağışı, konteyner kentlerdeki yaşam koşullarını da gözler önüne serdi. 6 Şubat depreminin ardından barınma ihtiyacını konteyner kentlerde karşılayan on binlerce depremzede, soğuk havanın etkisiyle zor bir süreç yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle konteynerlerin ısıtılması için elektrikli ısıtıcılar kullanılırken, elektrik kesintileri ve konteynerlerin ısı yalıtımıyla ilgili sorunlar, bu süreci daha da zorlaştırıyor.

Depremzedeler, sıcak bir yuvaya kavuşma taleplerini sık sık dile getirirken, soğuk hava dalgasının devam etmesi halinde konteyner kentlerdeki yaşam koşullarının daha da zorlaşmasından endişe duyuyorlar.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte ısınma ihtiyaçlarının arttığını belirten vatandaşlar, elektrik tüketiminin yükselmesiyle birlikte faturaların ağırlaştığını ifade etti. Yetkililer ise vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına gerekli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Adıyaman’da beyaz örtü sevinçle karşılanırken, depremzedeler ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar için soğuk hava yeni zorlukları da beraberinde getirdi.

Kaynak : PHA