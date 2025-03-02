Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta’ya 20 kilometre mesafedeki Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Y. (34) yönetimindeki 35 ARR 857 plakalı otomobil, Narince mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada askeri personel olduğu öğrenilen sürücü İ.Y. (34), kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yaralıya yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : PHA