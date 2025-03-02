Adıyaman’da konutlarla birlikte ahırları hasar gören çiftçilerin yaraları sarılırken, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları hasar gören vatandaşların ahır hak sahipliği başvuruları e-devlet üzerinden kullanıma açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kurum personeli ile birlikte köyleri ziyaret ederek ahır hak sahipliği ile ilgili çiftçilere müracaatların nasıl yapılacağı ve süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan bilgilendirme toplantısında e-devlet üzerinden yapılan müracaatlar esnasında tereddüt oluşması halinde vatandaşların il/ilçe AFAD Müdürlüklerine ve Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gibi konular aktarıldı.

Kaynak : PHA