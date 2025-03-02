Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçelerde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelinde denetimler gerçekleştiren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri başta marketler olmak üzere pazaryerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, matador, pide fırınları, restorant, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörlerde denetim gerçekleştirildi.

“Haksız Fiyat artışı Haksız Ticari Uygulamalar ve Etiket” denetimleri kapsamında 24 firmada 1221 üründe denetim yapılarak, 6 işyerinde 7 ürün ile ilgili 22 Bin 162 TL İdari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı, haksız ticari uygulama ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA