Doç. Dr. Kurt, nerdeyse yarım asır önce PKK’yı kuran Abdullah Öcalan’ın, örgütün artık ömrünü doldurduğunu, silah bırakıp kendisini feshetmesine ilişkin açıklamasıyla terörün bu topraklardan tamamen silinmesi için tarihi bir sürece girildiğini vurgulayarak, "Kandildeki terör baronlarının öne sürdüğü şartlar, Öcalan'ın fesih ve silah bırakma çağrısını engelleyemez. Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan kandil baronları bu süreci baltalamak istese de halkımızın özlediği huzur ve kardeşlik ortamını tesis etmek için kararlıyız" dedi.

Terörün, yıllardır bu coğrafyada kardeşliği zedelemek, ülkemizi istikrarsızlaştırmak ve dış güçlerin oyunlarını sahneye koymak için kullanıldığını belirten Kurt, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu süreç sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin kazanımı olacaktır. Bizler de AK Parti kadroları olarak, terör duvarının tamamen yıkılması için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin emperyalizmin oyunlarına karşı birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Kurt, "Güçlü devlet, güçlü millet şiarıyla, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu sinsi planları boşa çıkaracağız. Terör ve şiddetin olmadığı, huzur ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak : PHA