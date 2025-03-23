İBB ve Beylikdüzü Başkan Vekilliği İçin Seçim

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Kararın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca alındığı ve her iki belediye meclisinin belirlenen tarihte başkan vekilliği seçimi yapacağı bildirildi.

Toplantı Yerleri ve Saatleri

Valilik açıklamasına göre toplantılar şu şekilde gerçekleştirilecek:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

Toplantı Yeri: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu

Tarih: 26 Mart 2025 Çarşamba

Saat: 13.00

Beylikdüzü Belediyesi:

Toplantı Yeri: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 26 Mart 2025 Çarşamba

Saat: 09.00

Valilik, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada seçim sürecinin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kararın ardından İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin toplantılarda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA