"Milli Kimlik ve Sosyal Düzen Güvence Altına Alınmalı"

Uçum, paylaşımında anayasanın temel ilkelerine değinerek, yeni bir anayasanın Türkiye'nin milli kimliği ve sosyal düzenini koruma açısından bir zorunluluk olduğunu belirtti. Milli devlet yapısının Cumhuriyetin kurucu ilkeleriyle güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Uçum, devletin devamlılığını güçlendirecek normların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Devletin Dili: Türkçe

Uçum, devletin dilinin Türkçe olarak muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin dili milli egemenlikle ilgilidir, millet olmanın temel unsurlarındandır. Türkçenin statüsü, halkın günlük yaşamda kullandığı diğer dillerin statüsünden niteliksel olarak farklıdır. Bu nedenle Türkçe ile diğer dilleri aynı seviyede görüp yarıştıran yaklaşımlar gerçekçi ve doğru değildir."

Diğer Dillerin Kullanımı ve Eğitim Hakkı

Uçum, Kürtçe dahil olmak üzere günlük yaşamda kullanılan diğer dil ve lehçelerin eğitim hakkına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"2013’ten bu yana yasal özgürlük sağlanmıştır. Diğer diller ve lehçeler devlet okulları ve özel okullarda seçmeli dil dersi olarak okutulmakta, özel kurs ve eğitim kurumlarında ise öğretim dili olarak kullanılabilmektedir. Mevcut hukuki durum, anayasal düzenlemelerle güçlendirilebilir."

Milli Hukuk ve Yargı Üstünlüğü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, milli hukukun uluslararası sözleşmelerden üstün tutulması gerektiğine işaret etti. Milli yargının ise ülke dışı yargı mercileriyle ilişkisi konusunda hiyerarşik bir üstünlüğe sahip olmadığını vurguladı.

"Milli yargının, egemenlik yetkisi kullanan yargı ile ilişkisinde dikey bir pozisyonu bulunmamaktadır."

Temel Anayasal İlkeler

Uçum, yeni anayasanın temel ilkelerini şöyle sıraladı:

Milli Devlet: Cumhuriyetin kurucu ilkeleriyle korunmalıdır.

Ülke: Coğrafi bütünlük ve siyasi birlik korunarak güvence sağlanmalıdır.

Millet: Milli kimlik üzerinden toplumsal birlik sağlanmalıdır.

Vatandaşlık: Türk vatandaşlığı ismi korunarak eşitlik ilkesine vurgu yapılmalıdır.

Aile: Doğal aile yapısı korunmalı ve desteklenmelidir.

Birey: Temel hak ve özgürlükler korunmalı, cinsiyetsizleştirmeye karşı tedbir alınmalıdır.

Toplum: Sosyal adalet ve kolektif refah sağlanarak korunmalıdır.

Seçmen: Seçmen iradesine üstünlük tanınmalıdır.

"Türkiye'nin Geleceğini Şekillendirecek Kader"

Uçum, yeni anayasa hedefinin sadece siyasi ve hukuki bir reform değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir kader olduğunu ifade etti.

"Açık güç savaşlarının hakim olduğu günümüzde, milli kimliği ve sosyal düzeni korumada zaafiyet üreten bir anayasa, küresel güç odaklarının operasyonlarına açık hale gelir. Bu nedenle güçlü bir anayasal güvence sistemi artık zorunludur."

Kaynak : PHA