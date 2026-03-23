İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, küresel bir ekonomik felaketi önlemek adına Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması ve enerji kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların dünya genelindeki etkilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli uyarılarda bulundu. Mevcut durumun küresel bir dönüm noktası olduğunu belirten Sanchez, enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti.

"Dünya Bu Savaşın Sonuçlarına Katlanmamalı"

Başbakan Sanchez, açıklamasında olası bir tırmanmanın yaratacağı ağır sonuçlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:



“İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı.”

Sanchez, bölgedeki enerji rezervlerinin zarar görmesinin tüm insanlığı etkileyecek kronik bir krize yol açabileceği konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı.

