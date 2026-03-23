Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı mesleklerin Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına alındığını belirterek, belge zorunluluğu getirilen meslek sayısının 204'ten 244'e çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni meslek de dahil edilerek, belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı.'

Kaynak : PERRE