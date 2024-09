Ziyaret sırasında mahalledeki çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemesi talebini geri çevirmeyen İmamoğlu, söz verdiği hediyeleri Adıyaman’a gönderdi.

28 Ağustos’ta Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı için Adıyaman’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kendisine selam gönderen Hanım Can teyzeyi evinde ziyaret etmişti. Bu samimi ziyaret sırasında Hanım Can teyze, mahallenin çocukları için kırtasiye malzemesi ve oyuncak talebinde bulunmuştu. İmamoğlu, bu isteği geri çevirmeyerek oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini Adıyaman’a göndereceğine dair söz vermişti.

Söz verilen oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri Adıyaman’a ulaştı ve Başkan İmamoğlu’nun bu jesti, Hanım Can teyzenin mahallesinde büyük bir sevinçle karşılandı. Oyuncakların dağıtımında, Hanım Can Teyze’ye Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ünlü Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber eşlik etti.

Tutdere’den teşekkür mesajı

Oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında bir konuşma yapan Başkan Abdurrahman Tutdere, “Hanım teyzeye yaptığınız ziyaret sırasında mahallenin çocuklarına kırtasiye ve oyuncak göndereceğinize dair söz vermiştiniz. Kırtasiye ve oyuncaklar elimize ulaştı, size bir kez daha Adıyaman’la gösterdiğiniz dayanışma adına teşekkür ediyorum. Adıyaman’dan saygılarımızı ve sevgimizi iletiyoruz.” dedi .

Hanım Can Teyze: İmamoğlu Benim Oğlumdur

Hanım Can teyze de, “İmamoğlu benim oğlumdur, ne göndermişse dağıtacağım. Mahallemizin çocukları için çok mutlu oldum.” diye konuştu.

Nurettin Rençber’den eğitime vurgu

Türk halk müziğinin sevilen ismi Nurettin Rençber de bu özel etkinlikte söz aldı ve şunları söyledi: “Kültürel damar çok önemlidir ve kültürel damarın temeli eğitimden geçer. Eğitim konusunda katkı sunan tüm dostlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz.”



Kaynak : PHA