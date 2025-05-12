“Afet sonrası yardım talebine dahi yanıt verilmedi”

Çelikhan Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı yardım başvurularının yanıtsız bırakıldığını ifade eden Anaç, bu durumun siyasi ayrımcılığa işaret ettiğini belirtti. Anaç açıklamasında, “Belediyemiz yalnızca bir hafriyat kamyonu ve kilitli parke taşı talep etmiştir. Ancak bu mütevazı talepler dahi karşılıksız bırakılmıştır” dedi.

“Diğer belediyelere destek, Çelikhan’a sessizlik”

Anaç, hükümete yakın çizgideki belediyelere araç ve nakdi yardımların yapıldığını ancak DEVA Partisi’nin yönettiği Çelikhan Belediyesi’ne hiçbir destek verilmediğini öne sürdü. Bakan Murat Kurum’a hitaben açık sorular yönelten Anaç, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem yaralarını sarma sözü verdiniz, Çelikhan için bugüne kadar ne yaptınız?”

“Bir kamyonluk yardım dahi çok mu görülüyor?”

“Yolların onarımı için istenen parke taşlarına neden dönüş yapılmadı?”

“Bu tutum, belediyenin artık AK Parti’de olmamasıyla mı ilgilidir?”

“Afetin partisi olmaz”

Anaç, açıklamasında yaşanan bu tutumu “bilinçli siyasi ayrımcılık” olarak nitelendirdi. “Eğer bir ilçe, siyasi tercihi nedeniyle cezalandırılıyorsa bu sadece kötü yönetim değil, halk iradesine saygısızlıktır” diyen Anaç, “Afetin rengi, partisi olmaz. Biz aynı acıyı yaşamış insanlarız. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Çelikhan halkının yanındayız”

DEVA Partisi olarak Çelikhan halkının yanında olacaklarını vurgulayan Anaç, tüm devlet kurumlarının ayrım yapmadan çalışması gerektiğini belirtti. Anaç, “Bu ülkenin her vatandaşı eşittir. Hiçbir siyasi tercih, halkın hizmet alma hakkını ortadan kaldırmaz” dedi.

Açıklamanın sonunda Anaç, “Çelikhan halkı yalnız değildir. Haklarını sonuna kadar savunacağız” ifadesine yer verdi.

Kaynak : PHA