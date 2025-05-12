Edinilen bilgiye göre İstanbul’da ikamet eden 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, memleketi olan Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Yukarıdağlıca Köyü’ne misafirliğe geldi. Hanım Tekdemir, bir akrabasıyla birlikte pancar toplamak amacıyla Yeşilyurt Köyü’nün AbacığYaylası’na gitti. Ancak bölgedeki sarp kayalık bir alanda dengesini kaybeden Haım Tekdemir, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar arayan başka bir vatandaş tarafından bulundu.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Hanım Tekdemir’in cenazesi ambulansla Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşta devam ediyor.

Kaynak : PHA