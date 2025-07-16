İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınayarak, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırılarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saldırıların yalnızca Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, tüm bölgenin huzurunu tehdit ettiğini belirtti.

https://twitter.com/burhanduran/status/1945473262235824266

İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve birliğini hedef alan bu eylemlerini kınayan Duran, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Bölgedeki gerilimin artmasına yol açan bu tür saldırıların, barış ve istikrar çabalarına zarar verdiği de vurgulandı.