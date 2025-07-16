AK Parti ilk sırada, CHP farkı kapattı

Türkiye genelinde 7–13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan ASAL Araştırma anketinde katılımcılara, “Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. 1.985 katılımcı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, kararsız, cevap vermeyen ya da oy kullanmayacağını belirten seçmenler orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.



DEM Parti barajı aşan tek üçüncü parti

Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı %10 olarak ölçülürken, MHP %8,8 ile dördüncü, İYİ Parti ise %4,3 ile beşinci sırada yer aldı. Bu oranlarla birlikte DEM Parti, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışındaki tek çift haneli oya sahip parti oldu.



Yeni partiler %1-3 bandında

Zafer Partisi %3,8, Yeniden Refah Partisi %2,5, Anahtar Parti %1,2, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise %1 oy aldı. “Diğer” partilere oy vereceğini belirtenlerin oranı ise %2,3 olarak ölçüldü.



Seçmen eğilimleri dengeleniyor

Sonuçlar, Türkiye siyasetinde dengelerin giderek daha çok iki ana partiye kaydığını gösteriyor. 2023 genel seçimlerinde AK Parti ile arasında yaklaşık 10 puan fark bulunan CHP, bu farkı Temmuz 2025 itibarıyla 1,5 puana kadar düşürmüş durumda. DEM Parti’nin istikrarlı bir şekilde %10 bandında kalması, partinin bölgesel desteğini koruduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmanın künyesi:

Araştırma Kurumu: ASAL Araştırma ve Danışmanlık

Tarih: 7–13 Temmuz 2025

Katılımcı Sayısı: 1.985 kişi

Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

Kapsam: Türkiye geneli, NUTS-2 sistemine göre 26 il

Hata Payı: ±%2,45 (Güven aralığı %95)

ASAL’ın Temmuz ayı verileri, seçmen tercihlerindeki değişkenliği ve siyasi atmosferdeki kırılgan dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA