Kürt Meselesi Yalnızca Asayiş Problemi Değil

Bildiride, Kürt meselesinin yalnızca güvenlik ve terör bağlamında ele alınmasının çözümü geciktirdiği vurgulanarak, meselenin tarihi, siyasi, hukuki, sosyolojik, ekonomik ve uluslararası boyutları olduğuna dikkat çekildi.

“Kürtçenin Anayasal Güvenceye Alınması ve Darbe Anayasasının Değiştirilmesi Şart”

Kürtlerin tarih boyunca İslam ümmetinin asli bir unsuru olduğu belirtilen bildirgede, Kürtlerin hiçbir zaman siyonizm ile müttefik olmadığı, aksine, İslam dünyasını savunmada büyük roller üstlendiği ifade edildi.

“Kürtler Bu Coğrafyada Azınlık Değildir”

Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılının toplumsal travmalar, isyanlar, haksızlıklar ve hukuksuzluklarla geçtiği vurgulandı.

"Bu topraklarda yaşayan herkes için büyük bir kayıp olan bu süreç, yalnızca Türkiye’yi değil, tüm İslam coğrafyasını da istikrarsızlığa sürüklemiştir. Kürtler bu coğrafyada azınlık değildir; bin yılı aşkın süredir Türk kardeşleriyle birlikte zor zamanlarda büyük sorumluluklar üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Devlet, Çözüm İçin İrade Ortaya Koymalı"

Kürt meselesinin çözümüne ilişkin ulus devlet anlayışının ve ırkçı/kavmiyetçi bakış açısının terk edilmesi gerektiği belirtilerek, devletin adalet temelinde bir çözüm iradesi ortaya koymasının şart olduğu ifade edildi.

"Bugüne kadar doğru bir yaklaşım sergilenmediği gibi, tarihi tecrübelerden de istifade edilmemiştir. Türkiye’de tüm kimlikler ve kültürler, kendi renkleriyle aynı tuvalde buluşmalı, aynı ebru içinde yer almalı, ortak bir gelecek inşa etmelidir." denildi.

Çalıştayda Öne Çıkan Çözüm Önerileri

Sonuç bildirgesinde Kürt meselesinin çözümüne yönelik 12 maddelik öneri kamuoyuyla paylaşıldı:

Kürt Meselesi Çözümsüz Kalırsa Gelecek Nesiller Heba Olacaktır

Yüz yıldır çözüm bekleyen bu mesele, yeni bir yüzyıl kaybedilmeden barış ve adalet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır.

Kürtler Çatışmaların En Büyük Mağdurudur

Ankara’nın saadeti, Diyarbakır’ın huzuruna bağlıdır. Bölgedeki insanlar barış ve istikrar istemektedir.

Kürtlerin Talepleri Dikkate Alınmadan Sorunlar Çözülemez

Kürtlerin taleplerinin başında İslami hassasiyetler gelmektedir. İslamî değerlere aykırı hiçbir çözüm modeli Kürt halkı nezdinde karşılık bulamayacaktır.

Silah ve Şiddet Çözüm Değil

Resmi ideolojinin dayattığı asimilasyon politikalarının Kürt meselesini derinleştirdiği ve çözümü engellediği ifade edildi.

Savaş Baronlarına ve Askeri Vesayete Fırsat Verilmemeli

Kürt meselesinin çözüm adresi siyaset kurumudur. Silahı bir çözüm yöntemi olarak gören anlayış, tüm toplum tarafından reddedilmelidir.

Anayasal ve Yasal Reformlar Yapılmalı

Kürtçenin anayasal güvenceye alınması, anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Devlet Kürtlere Yapılan Zulümler İçin Özür Dilemelidir

Şeyh Said-i Palevi gibi Kürt âlimlerine yapılan zulümler kabul edilmeli, mezar yerleri açıklanmalıdır.

Eğitim Müfredatı Yeniden Düzenlenmeli

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yazılan Tarih ve Edebiyat kitaplarında yer alan, resmi ideolojinin gerçeğe aykırı tezlerinden vazgeçilmelidir.

Darbe Anayasası Kaldırılmalı, Yeni Bir Anayasa Hazırlanmalı

Kürt meselesinin kaynağını oluşturan Kemalist zihniyetin ürünü olan darbe anayasasının değiştirilmesi şarttır.

Vatandaşlık Tanımı Değiştirilmeli

Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin “Türk” olarak tanımlanması anlayışından vazgeçilmelidir.

Sykes-Picot Sınırları Sembolik Hale Getirilmeli

Kürtleri birbirinden ayıran sınırların, insani, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için sembolik hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kürtlerin Hakları Güvence Altına Alınmalıdır

Kürtlerin bireysel ve toplumsal haklarının tanınması için anayasal ve hukuki güvence sağlanmalı, taraflar gecikmeksizin sorumluluk almalıdır.

“Barış ve Adalet Temelinde Yeni Bir Yüzyıl İnşa Edilmeli”

HÜDA PAR’ın sonuç bildirgesinde, Kürt meselesinin çözüme kavuşmaması halinde gelecek nesillerin de bu süreçten olumsuz etkileneceği vurgulandı. Çalıştayda sunulan önerilerin, Kürt meselesinin çözümü için yeni bir yol haritası sunduğu belirtilerek, “Türkiye’de artık barış ve adalet temelinde yeni bir yüzyıl inşa edilmelidir” çağrısı yapıldı.

Kaynak : PHA