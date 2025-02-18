"Adıyaman Esnafının Emeği Yok Sayılıyor"

Depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Erkan Çimenden, bu süreçte Adıyamanlı esnafların büyük zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, "İş yerlerimiz yıkıldı, düzenimiz bozuldu ama bizler Adıyamanlılar olarak her zaman olduğu gibi çalışkanlığımızla, azmimizle, emeğimizle yeniden ayağa kalkmak için mücadele ettik. Ancak üzülerek görüyorum ki, Adıyaman’ın yeniden inşasında yerel esnafımıza yeterli pay verilmedi" dedi.

MÜSİAD Toplantısında Gelen Şok Edici Cevap

Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD üyesi olarak katıldığı bir toplantıda, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’a doğrudan şu soruyu yönelttiğini belirten Çimenden, aldığı yanıtın kendisini derinden üzdüğünü ifade etti:

"Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman’da kuruldu. Peki, bu işlerin ne kadarı Adıyaman esnafına verildi?"

Adıyamanlı Esnaflar Büyük Projelerde Neden Yer Almıyor?

AK Parti Milletvekili Resul Kurt’un yanıtını aktaran Çimenden, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Sayın vekilimiz, daha önce Abuzer Gaffari Marina Projesi’nde, bu projeyi alan firmaya rica ederek Adıyamanlı esnafların da projeye dahil edilmesini önerdiğini söyledi. Ancak bazı STK başkanları ‘Adıyaman esnafı bu işleri yapamaz’ diyerek bu öneriyi reddetmiş."

"Adıyaman Esnafını Küçümseyenleri Kınıyorum!"

Bu açıklama karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Çimenden, Adıyaman esnafına güvenmeyen zihniyeti sert sözlerle eleştirdi:

"Buradan açıkça ifade ediyorum: Adıyaman esnafına güvenmeyen, esnafımızın emeğini ve yeteneğini yok sayan bu anlayışı kınıyorum! Adıyaman esnafı her işi yapabilecek kapasitede, yetenekte, bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yıllardır alın teriyle çalışan marangozlarımız, ustalarımız ve sanayicilerimiz, en zorlu işleri bile başarıyla tamamlamış, Türkiye’nin dört bir yanına hizmet vermiştir."

"Adıyaman’ın Ekonomisini Biz Ayağa Kaldıracağız!"

Adıyamanlı esnafların birlik olup, kendi haklarını savunmaları gerektiğini vurgulayan Çimenden, şu çağrıyı yaptı:

"Bugün burada, siz kıymetli esnaf arkadaşlarımla birlikte bir karar vermeliyiz: Adıyaman’ın esnafı artık kendi hakkını, emeğini savunmalıdır! Kendi işimizi kendimiz yapmalı, büyük projelerde yer almak için hep birlikte mücadele etmeliyiz!"

Adıyaman esnafının hak ettiği değeri görmesi, üretimin ve istihdamın artırılması için ortak hareket etmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Çimenden, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Adıyamanlı esnaflar olarak biz, birlik olursak, güçlü olursak, hak ettiğimiz yere geliriz. Bu kentin ekonomisini ayağa kaldıracak olan da, dükkanlarında ışıklarını yeniden yakacak olan da biziz! Gelin, Adıyaman esnafının hak ettiği değeri birlikte kazanalım!"

Adıyaman’daki yerel esnafın büyük projelerde daha fazla yer alması için çağrıda bulunan Çimenden’in açıklamaları, esnaf camiasında yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA