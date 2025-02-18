Ünlü sanatçı Latif Doğan, Kâhtalı Mıçe’nin en yakın dostlarından biri olarak taziyeye ilk gün katıldı. Gün boyu Kâhta’da kalan Doğan, ayrılmadan önce merhumun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Latif Doğan: “Kâhtalı Mıçe Bizim Ustamızdı”

Latif Doğan, Kâhtalı Mıçe’nin kabri başında GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ile birlikte dua etti. Kıymaz’ın Kur’an-ı Kerim’den Yasin Suresi’nden bir sayfa okumasının ardından, Doğan, Kâhtalı Mıçe ile ilgili duygularını dile getirdi.

“Kâhtalı Mıçe bizim ustamız, aynı zamanda ağabeyimizdi. Gazelleri ve usulünü ondan öğrendim desem yalan olmaz. Gençlik yıllarımda Besni’de düğünlerde onun gazellerini taklit ederek okurdum. Sesi duyanlar, düğüne Kâhtalı Mıçe geldi sanırdı.

Rahmetliyi tedavi sürecinde sık sık ziyaret ettim. Vefatından bir iki gün önce hastanede yoğun bakımda ziyaret ettim. Hafızası yerindeydi, beni görür görmez tanıdı. Kendisinden helallik aldım, karşılıklı olarak hakkımızı helal ettik.

Son ziyaretimden sonra Almanya’ya gittim. Orada vefat haberini aldım. Ancak Almanya’dan direkt uçuş bulamayınca Hollanda üzerinden dönerek Pazar akşamı ancak yetişebildim.

Kâhtalı Mıçe mütevazı, adam gibi adamdı. Bizim pirimiz, ustamızdı. Üzüntümüz büyük. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”

Kâhtalı Mıçe’nin kaybı, sevenleri ve sanat camiası için büyük bir üzüntü yaratırken, taziye ziyaretleri devam ediyor.

Kaynak : PHA