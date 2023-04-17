Güney Kore Hükümeti, "hikikomori" yaşayan gençlerin okula, üniversiteye veya işe gitmek için evden çıkmalarını kolaylaştırmak istiyor.
Japonca bir terim olan "hikikomori" "kendini geri çekme", “kabuğuna çekilme” anlamına geliyor.
Program, kendini sosyal hayattan geri çeken 9 ila 24 yaşları arasındaki kişilerin aylık yaşam giderlerini de karşılamayı hedefliyor.
Hükümet araştırmasına göre, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin yüzde 40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan çekiyor.