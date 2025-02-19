Gazeteci Ömer Karakuş'un sorularını yanıtlayan Şimşek, "Adıyaman, Tevazu Şehridir" dedi.

Ömer Karakuş: Uzun yıllardır ulusal medyada gazetecilik yapıyorsunuz. Yerelde başlayan medya kariyeriniz ve dışarıdan gözlemlerinizle Adıyaman’ı nasıl bir noktada görüyorsunuz?

Muhammed Şimşek: "Adıyaman, nereden bakarsanız bakın bir tevazu şehri… Sahip olduğu güzelliklerin farkında ancak bunu dış dünyaya yeterince yansıtamıyor. Turizm açısından adeta bir açık hava müzesi konumunda. Enerji kaynakları açısından bakarsak, topraklarında petrol bulunan nadir şehirlerden biri. Tarım konusunda da oldukça verimli topraklara sahip ve geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Kültürel zenginliği ve otantik şehir yaşamıyla paha biçilmez bir değere sahip. Ancak bu zenginliklerin her biri ayrı projelerle ele alınıp ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmalı. Şehirde bugüne kadar önemli projeler hayata geçirildi ve bunların artarak devam etmesi gerekiyor. Ama hepsinden önce, son yaşadığımız depremin izlerini silmek, şehirdeki toparlanma sürecini hızlandırmak gerekiyor."

"Şehrin Hafızası Olan İnsanları Kaybettik"

Ömer Karakuş: Depremin ardından sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldınız. Sizce depremin Adıyaman'da bıraktığı en büyük iz nedir?

Muhammed Şimşek: "Deprem hepimizin içini yaktı. Şehir, birkaç dakika içinde tanınmaz hale geldi ve canlarımızı kaybettik. Vefat eden her insanımız bu şehrin hafızasıydı. Doğup büyüdüğüm sokaklarda kaybolduğumu hissettim. Adıyaman’ın sembolü birçok yapı yıkıldı. İlk günden itibaren yardımları organize ettik. Köylere kadar yardım ulaştıran gönüllüler vardı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar elini taşın altına koydu. Çocuklar için psikososyal destek projeleri gerçekleştirildi. Eğitimin sekteye uğramaması için okullara telefon, tablet ve kırtasiye yardımları yapıldı. Bunlar Anadolu insanının vicdanıyla yapılan yardımlardı. Ama asıl mesele şehri ayağa kaldırmak ve ruhunu yeniden canlandırmaktır."

"Zorlukları Birlik ve Beraberlikle Aşacağız"

Ömer Karakuş: Adıyaman bu zorlukların üstesinden nasıl gelebilir?

Muhammed Şimşek: "Adıyaman halkı, birlik ruhuyla bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu ruhu diri tutmalıyız. Gazeteciler olarak bizler, siyasiler, iş dünyası, bürokratlar ve halk olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Adıyaman'ı yeniden kalkındırmak hepimizin görevidir. İndere’de yapılan konutları görüyoruz, 130 bin aile yeni yuvasına kavuştu. Bu sayı 150 bini geçecek. Şehir meydanı projesi beni heyecanlandırıyor. Tarihi Ulu Cami’den başlayarak, yukarı yürüdüğümüzde memleketin tarihine tanıklık edeceğiz. 28 iş yerini kapsayan Adıyaman Ticaret Merkezi de ekonomiye katkı sağlayacak. Bulvar çevresindeki yeni konut projeleri de Adıyaman’ın çehresini değiştirecek. Geriye şehrin ruhunu yeniden canlandırmak kalıyor ve bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Özellikle Adıyaman'ı Seçti"

Ömer Karakuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Şubat yıl dönümünde Adıyaman’ı ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Muhammed Şimşek: "Büyük bir felaketin ardından devlet-millet birlikteliğinin sembolik olarak gösterilmesi açısından önemli bir ziyaretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Adıyaman’dan halka hitap etmesi özel bir tercihti. Kısa sürede inşa edilen konutların teslim edilmesi, Adıyaman için hayata yeniden tutunmanın bir göstergesiydi. Hükümetin deprem sonrası dönemde yürüttüğü çalışmaları sahada görmek mümkün. Önemli olan icraattır ve burada da somut adımlar atıldığını görüyoruz."

"Herkes Önce Aynayı Kendine Tutsun"

Ömer Karakuş: Deprem bölgesindeki çalışmalar ve yapılan eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Muhammed Şimşek: "Eleştiri elbette önemlidir, ancak yapıcı olması gerekir. Bugün Adıyaman dahil 11 ilde 201 bin konut inşa edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ‘Bunlar maket değil’ vurgusu, bu işin ne kadar ciddi yapıldığını gösteriyor. Eleştirenlerin önce aynaya bakıp, ‘Ben ne yaptım?’ sorusunu kendilerine sormaları gerekiyor. Yapılan çalışmaları eleştirenlerin, kendilerinin herhangi bir proje sunduğunu da görmüyoruz. İcraat varsa, yapılan işin hakkını vermek de erdemdir. 201 bin konutun maketini bile yapamayacak durumda olanların, halka daha büyük hizmetler sunacağından bahsetmesi inandırıcı olmaz. Önemli olan eleştiri yapmak değil, çözüm üretmektir."

"Adıyaman Daha Güzel Bir Şehir Olacak"

Adıyaman’ın geleceği hakkında umutlu olduğunu belirten Gazeteci-Yazar Muhammed Şimşek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi durumunda şehrin eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını ifade etti.

"Şehrimiz hepimizin gayretleriyle kalkınacak. Gazetecisi dertleri yazacak, siyasiler çözüm üretecek, vatandaş taleplerini dile getirecek, iş dünyası yatırım yapacak, sivil toplum kuruluşları moral verecek. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, Adıyaman yeniden doğacak. Yapılan yatırımlar ve projeler bu umudu yeşertiyor. Hep birlikte başaracağız.”

Muhammed Şimşek Kimdir?

Gazetecilik kariyerine yerel medyada başladı ve uzun yıllardır ulusal medyada çalışıyor.

Kanal A ve TRT Haber gibi kanallarda muhabir, editör ve sunucu olarak görev yaptı.

Diriliş Postası gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı ve düzenli köşe yazıları yayımladı.

"Kardeş Payı" adlı kitabı 2023’te yayımlandı.

Marmara Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans yaptı.

Genç iletişimcilere yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Muhammed Şimşek, tecrübelerini sahada ve akademik düzeyde paylaşarak, Türkiye’deki medya dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA