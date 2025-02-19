Merhum sanatçının taziyesine katılıp mezarını ziyaret eden Latif Doğan, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kıymaz’ın sorularını yanıtlayan Doğan, Kâhtalı Mıçe’nin kendisi ve müzik dünyası için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Çeliker ve Besni'nin tanınan simalarından Abdurrahman Güneş'in de hazır bulunduğu ziyaret duygu dolu anlara sahne oldu.

Latif Doğan: "Kâhtalı Mıçe, Eşsiz Bir Sanatçıydı"

Kâhtalı Mıçe'nin müziğe ve kültüre katkılarından söz eden Latif Doğan, onun sadece Adıyaman’ın değil, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olduğunu söyledi. Doğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kahtalı Mıçe benim çocukluğumdan itibaren en beğendiğim, zaman zaman taklit ettiğim eşsiz bir sanatçıydı. Kasetleri korsan basılıp dağıtıldığı dönemlerde bile en fazla dinlenen ve satılan sanatçılardan biriydi. Kendisiyle çok sahne paylaştık, birlikte birçok televizyon programına katıldık. Benim hazırlayıp sunduğum programlarda da sahne aldı. Bütün Türk dünyasında dinlenen ve sevilen bir sanatçıydı."

Sanatçının sağlık durumu hakkında sürekli bilgi aldığını belirten Doğan, hastalık sürecinde sık sık Antalya ve Alanya’ya giderek Mıçe’yi ziyaret ettiğini ifade etti. Doğan, Kâhtalı Mıçe'nin son anlarına tanıklık ettiğini dile getirerek, şu sözleri ekledi:

"Vefatından bir gün önce yoğun bakımda ziyaret ettim, beni tanıdı ve helalleştik. Onun vefatıyla büyük bir acı yaşadım. Almanya’daydım, haberi orada aldım. Uçak bulamayınca Hollanda’ya geçip oradan Adıyaman’a geldim. Taziye evine yetişip ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileme fırsatı buldum. Kâhtalı Mıçe, yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Adıyaman’ı ve Kâhta’yı en iyi tanıtan kültür elçilerinden biriydi. Adıyaman’ın başı sağ olsun."

Kıymaz: "Sanatçılarımız Baş Tacıdır"

Latif Doğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, sanatçıların toplum için önemli bir değer olduğunu belirtti.

"Kahtalı Mıçe’nin vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisiyle 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Latif Doğan kardeşimizle de 30 yılı aşkın bir dostluğumuz var. Müşterek bir dostumuzu kaybetmenin hüznü içindeyiz. Sanatçılarımız baş tacıdır, kolay yetişmiyorlar. Onları yaşarken daha çok değer vermeliyiz." dedi.

Latif Doğan’dan Kâhtalı Mıçe’ye Gazelle Vefa

Ziyaretin sonunda, Zeynel Abidin Kıymaz’ın ricası üzerine Latif Doğan, Kâhtalı Mıçe’nin en iyi yorumladığı gazellerden birini okuyarak ustasına vefa gösterdi. Doğan’ın seslendirdiği gazel, GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi’nde duygusal anlar yaşattı.

Adıyaman’da ve müzik camiasında büyük bir iz bırakan Kâhtalı Mıçe’nin, sanat dünyasındaki yeri ve anıları sevenleri tarafından yaşatılmaya devam edecek.

Kaynak : PHA