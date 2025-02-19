Kahtalı Mıçe’ye Vefa: “Sanatıyla Halkın İçinde Yaşadı”

Milletvekili Alkayış, Kahtalı Mıçe’nin yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda Anadolu kültürünün önemli bir temsilcisi olduğunu belirterek, onun halkla kurduğu samimi bağın her zaman hatırlanacağını vurguladı:

"Türkülerinde milletimizin duygularını, hasretini ve memleket sevdasını dile getiren Kahtalı Mıçe, sanat hayatı boyunca halktan kopmamış, ‘sanat toplum içindir’ anlayışıyla yaşamıştır. Adıyaman halkı, onu son yolculuğuna büyük bir vefa ile uğurlamıştır. Bizler de Adıyaman’a olan sevgisini hizmetlerimizle yaşatacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

“6 Şubat, Hafızalarımızda Derin İzler Bırakan Büyük Bir Felakettir”

Depremin ikinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkayış, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’a gelerek hemşerileriyle buluştuğunu ve süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Depremin ardından başlatılan seferberliğin hız kesmeden sürdüğünü belirten Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

"Gece gündüz demeden çalışarak konut stokumuzu tamamlıyor, şehrimize yeni bir siluet kazandıracak meydan projelerini ve rezerv alanlarını hayata geçiriyoruz. Adıyaman’ı yeniden inşa ederek, hemşehrilerimizin güven içinde yaşayabileceği bir şehir haline getireceğiz."

“Sağlık, Eğitim ve Ulaşımda Büyük Yatırımlar Yapıyoruz”

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın ayağa kalkması için sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında önemli yatırımların sürdüğünü ifade etti ve bu süreçte hayata geçirilen projeleri sıraladı:

Sağlık Alanında:

350 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete açıldı.

50 yataklı Çelikhan Hastanesi yakında faaliyete geçecek.

150 yataklı yeni Devlet Hastanesi, yıl sonunda tamamlanacak.

Eğitimde:

Deprem sonrası 555 derslik hizmete açıldı.

684 yeni derslik daha tamamlanarak eğitime kazandırılacak.

Ulaşımda:

Şehir genelinde yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Sincik–Malatya yolu ile Adıyaman–Çelikhan yolu projelerinin ihale süreçleri tamamlandı.

“Adıyaman’ın Geleceğini Daha Sağlam Temeller Üzerine İnşa Ediyoruz”

Deprem bölgesinde yapılan yatırımların AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Mustafa Alkayış, sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri yapılan çalışmaları görmezden gelse de biz görüyor ve her bir vatandaşımıza konutlarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a inanıyor ve güveniyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Milletvekili Mustafa Alkayış, konuşmasını 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek tamamladı ve sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak : PHA