Olağan seçimli genel kurulda resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Aziz Yıldırım birlikte geldikleri kürsüde Ali Koç'u tebrik etti. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen kongrede toplam 47 sandıkta oy kullanıldı. Ali Koç, aldığı oylarla Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübü yönetmeye hak kazandı. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada; ” Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi… Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA