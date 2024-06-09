Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, büyük bir katılımla yapıldı. Kongre üyeleri belirtilen sandıklarda oylarını kullanırken, oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Divan Başkanı Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini duyurdu. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localarda seçim sonucunu beklemeye başladı.

Taraftarların Coşkusu

Sarı-lacivertli taraftarlar, iki aday için de tezahüratlar yaparak desteklerini gösterdi. Tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri, karşılıklı olarak Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.

Tarihi Seçimde Rekor Katılım

Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde rekor bir katılım gerçekleşti. 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, 27 bin civarında oy kullanılarak rekor kırıldı. Önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oy ile kırılmıştı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı.

Başkan Adaylarının Listeleri

Ali Koç'un Listesi:

Hamdi Akın

Hulusi Belgü

Erol Bilecik

Hüseyin Bozkurt

Mehmet Salih Dereli

Esin Güral Argat

Acun Ilıcalı

Korkut Nedim Keçeli

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Acar Sertaç Komsuoğlu

Sait Ergun Özen

Fethi Pekin

Mustafa Hakan Safi

Aziz Yıldırım'ın Listesi:

Mithat Yenigün

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Mehmet İman

Ahmet Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Mehmet Selim Kosif

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

Mustafa Emre Topbaş

Sonuçlar Bekleniyor

Oy sayım işlemi devam ederken, Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve kongre üyeleri, bu önemli seçimde sandıktan çıkacak sonucu sabırsızlıkla takip ediyor.

Kaynak : PHA