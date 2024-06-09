Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, büyük bir katılımla yapıldı. Kongre üyeleri belirtilen sandıklarda oylarını kullanırken, oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Divan Başkanı Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini duyurdu. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localarda seçim sonucunu beklemeye başladı.
Taraftarların Coşkusu
Sarı-lacivertli taraftarlar, iki aday için de tezahüratlar yaparak desteklerini gösterdi. Tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri, karşılıklı olarak Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.
Tarihi Seçimde Rekor Katılım
Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde rekor bir katılım gerçekleşti. 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, 27 bin civarında oy kullanılarak rekor kırıldı. Önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oy ile kırılmıştı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı.
Başkan Adaylarının Listeleri
Ali Koç'un Listesi:
Hamdi Akın
Hulusi Belgü
Erol Bilecik
Hüseyin Bozkurt
Mehmet Salih Dereli
Esin Güral Argat
Acun Ilıcalı
Korkut Nedim Keçeli
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Acar Sertaç Komsuoğlu
Sait Ergun Özen
Fethi Pekin
Mustafa Hakan Safi
Aziz Yıldırım'ın Listesi:
Mithat Yenigün
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
İlhan Yüksel Ekşioğlu
Mehmet İman
Ahmet Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Mehmet Selim Kosif
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
Mustafa Emre Topbaş
Sonuçlar Bekleniyor
Oy sayım işlemi devam ederken, Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve kongre üyeleri, bu önemli seçimde sandıktan çıkacak sonucu sabırsızlıkla takip ediyor.
Kaynak : PHA