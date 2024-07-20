Cesedin bulunmasının ardından gözaltına alınan Kemal Biçer, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Biçer, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Esma Biçer ile çarşamba günü tartıştı ve boğarak öldürdü. Biçer, öldürdüğü eşinin cesedini poşete koyarak evin arkasında bulunan bahçeye attı. Kemal Biçer, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp kadının bulunması için dün çalışma yapan polis, komşularından Esma Biçer hakkında bilgi almak istediği sırada koku yayıldığını fark edince evin bahçesinde inceleme yaptı. İncelemede torbada Esma Biçer’in cesedi bulununca eşi gözaltına alındı.

Emniyette itiraf etti

Gözaltına alınan Kemal Biçer, emniyette yapılan sorgulamasında eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp kayıp ihbarında bulundum" dediği belirtildi.

Kemal Biçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak : PHA