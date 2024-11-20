“İçişleri Bakanı Kabadayılık Yapıyor”

Erkan Baş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın komisyonda yaşanan tartışmalar sırasında milletvekillerine yönelik tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"Memleketin İçişleri Bakanı sıfatını taşıyan zat, demokratik bir biçimde protesto etmek isteyen milletvekillerine kabadayılık yapıyor. Yaşadıklarını en azından hissetsin isteyen vekillerin tepkilerine karşı kaba kuvvetle yanıt veriyor."

“Bu Bütçe Diyet Bütçesidir”

Baş, hükümetin bütçe politikalarını hedef alarak şunları söyledi:

"Bu bütçe, halka değil zenginlere, patronlara, tarikatlara, cemaatlere diyet ödüyor. ‘Beni iktidarda tutun, bunun karşılığında ne gerekiyorsa yapacağım’ diyen bir iktidar var. Vergi yükü halkın sırtına yükleniyor, zenginler ise korunuyor. Vergi gelirlerinin yüzde 52’si KDV ve ÖTV’den toplanacak. Ancak azami kâr eden patronların ödediği kurumlar vergisi yüzde 15 seviyesinde kalacak."

Çocuk Haklarına Vurgu

Baş, Türkiye’de çocuk hakları konusunda yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"650 bin çocuğun okuldan çekilmesi demek, çocuk işçiliğinin artması, tarikatların eline düşmesi, istismarların ve suç oranlarının yükselmesi demektir. Yenidoğan çetesi olayları, tarikat yurtlarındaki yangınlar ve çocuk ölümleri bu hükümetin çocuklara yönelik politikalarının iflas ettiğinin kanıtıdır."

“Halkın Tepkisi Gerekli”

Baş, vatandaşlara çağrıda bulunarak hükümet politikalarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı:

"Bu iktidar eliyle memleket gelebileceği en kötü noktaya getirildi. Ancak halkın iradesi, bu karanlık tablodan kurtulmanın anahtarıdır. Yurttaşlarımızın, özellikle sağlık, tarım ve eğitim politikalarındaki yanlışlıklara karşı harekete geçmesi gerekir."

“Emeğimizden Çalıyorlar”

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Baş, çiftçilerin ve emekçilerin haklarının gasp edildiğini belirtti:

"Çiftçilerden 211 milyar lira çalındı. Halktan toplanan vergiler, patronlara aktarılıyor. Artık ay sonunu getirmek değil, gün sonunu getirmek zorlaşıyor. Bu iktidar, halkın emeğini gasp ediyor."

“Yenidoğan Çetesinin Peşini Bırakmayacağız”

Sağlık sistemindeki sorunlara da değinen Baş, özel sağlık sistemine geçişi eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yenidoğan çetesi olaylarının yakasına yapıştık, bırakmayacağız. Bu iktidar için vatandaş müşteri hâline gelmiş durumda. Sağlıkta reform diye getirilen özel sağlık sistemi, bugün yaşanan sağlık cinayetlerinin temelinde yatıyor."

Hükümete “Talan ve Yalan Makinesi” Benzetmesi

Baş, hükümeti sert sözlerle eleştirerek, "Memleket bir yalan ve talan makinesi tarafından yönetiliyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz ve değiştirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA