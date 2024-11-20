“Bu Görüntüler Fevkalade Üzüntü Verici”

Başkan Kurtulmuş, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde bu sabah yaşanan görüntüler fevkalade üzüntü vericidir ve TBMM’ye yakışmamıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu, günlerdir Meclis’in en önemli fonksiyonlarından biri olan denetim görevini yerine getirmek için fedakarca bir çalışma yürütüyor. Bu görüntüler, Meclis’in demokratik işleyişine ve denetim fonksiyonuna karşı yapılan saygısızca bir davranıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.”

“Demokratik Anlayışla Bağdaşmıyor”

Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için komisyona gelişinde CHP milletvekillerinin kayyum protestolarıyla karşılaşmasının Meclis’in demokratik işleyişine zarar verdiğini belirtti. Kurtulmuş, olayın kabul edilemez olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“İçişleri Bakanımıza ‘Buraya giremezsiniz’ demek, hiçbir demokratik anlayışla bağdaşmaz. TBMM, her türlü fikrin konuşulabildiği, medeni ilişkiler çerçevesinde tartışmaların yapıldığı bir platformdur. Ancak kaba kuvvet, engelleme ve yaralayıcı sözlerle bu süreci baltalamak asla kabul edilemez.”

CHP Genel Başkanı Özel ile Görüştü

Başkan Kurtulmuş, yaşanan olaylar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmesi yaptığını ve memnuniyetsizliğini paylaştığını belirtti. Açıklamasında, tüm siyasi partilere Meclis’in demokratik işleyişini koruma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“TBMM sadece 86 milyon vatandaşımız tarafından değil, Türkiye’yi yakından izleyen diğer devletler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Söylenen bir söz ya da maksadını aşan bir tavır, Türkiye demokrasisi üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu Meclis’in milletin hayrına kararlar alacak bir yer olması için, kaba sözlere, fiili müdahalelere ve engellemelere asla müsamaha gösterilmemelidir.”

Olayın Arka Planı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bütçe görüşmeleri için komisyona girişi sırasında, CHP’li vekillerin kayyum protestosuyla karşılaşması ve ardından yaşanan arbede, siyasi gerginliği artırdı. CHP’li vekiller, kayyum atamalarına ilişkin tepkilerini dile getirirken, olay fiziksel müdahale boyutuna ulaştı. Yaşanan olaylar Meclis çalışmalarını gölgelerken, Kurtulmuş’un açıklamaları, tansiyonu düşürmeye yönelik bir çağrı olarak değerlendirildi.

Meclis Çalışmalarına Devam Ediyor

Yaşanan gerginliğin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Başkan Kurtulmuş’un açıklamaları, Meclis’in demokratik işleyişine zarar vermeden çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak : PHA