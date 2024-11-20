Başkan Tutdere, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen’i ziyaret ettikten sonra JICA Küresel Çevre Departmanı Direktörü Takahiro Morita ile bir araya geldi.

Deprem Sürecinde Japonya’nın Desteklerine Teşekkür

JICA yetkilileriyle yapılan toplantıda konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sırasında Japonya’nın sağladığı desteklere teşekkür etti. Tutdere, Japonya’nın hem arama kurtarma faaliyetlerindeki katkıları hem de yeniden inşa sürecine yönelik yardımları için duyduğu minnettarlığı dile getirerek şöyle konuştu:

“6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman’ın belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Japonya’dan gelen arama kurtarma ekiplerini görmek bizim için çok anlamlıydı. JICA aracılığıyla kentlerin yeniden inşası sürecine verilen destekler, halkımız için çok kıymetli. Japon halkının dürüstlüğü ve dayanışması, dostluğumuzu daha da güçlendiriyor. Bu işbirliğinin devam etmesini diliyoruz.”

“Adıyaman, Depremden En Fazla Etkilenen İkinci Şehir”

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın depremden büyük ölçüde zarar gördüğünü vurgulayarak JICA’nın desteklerinin artırılmasını talep etti:

“Depremde Adıyaman’da 269 bin 116 bağımsız bölüm yıkıldı, yaklaşık 10 bin vatandaşımızı kaybettik. Altyapı ve üstyapısı tamamen yok olan bir şehirde yeniden inşa süreci sürüyor. JICA’nın sağlamış olduğu hibelerle altyapımızı yeniliyoruz ve bu destekler için teşekkür ediyoruz. Adıyaman, depremden en fazla etkilenen ikinci şehir olarak JICA’dan daha fazla deneyim paylaşımı ve nakdi destek bekliyor. Bu destekler, şehirlerimizin yeniden inşasında ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesinde kritik öneme sahip.”

Ziyaretler Devam Ediyor

Başkan Tutdere ve TBB heyeti, Japonya’daki program kapsamında birçok kentte düzenlenecek toplantılara katılacak. Toplantılarda, depreme dayanıklı şehirlerin inşası, afet önleme, iyileştirme planlaması ve deprem riskinin azaltılması gibi konular ele alınacak.

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın ihtiyaçlarını dile getirmeye devam ederek, uluslararası dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek. Ziyaretin 23 Kasım’da sona ermesi planlanıyor.

Kaynak : PHA