Hava Şartlarına Karşı Sigorta Önemine Vurgu

Adıyaman Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı. TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzmanı Koray Köklü, bölgenin hava şartlarından kaynaklanan doğal afetlere sıkça maruz kaldığını belirterek, "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerimizin ürünlerini sigortalatmaları büyük önem taşıyor. Devlet destekli tarım sigortaları, çiftçilerimize güvence sağlıyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Özkan’dan Destek Çağrısı

Toplantıda konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, tarım ve hayvancılık sigortalarına devletin yüzde 50 oranında destek verdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz, mevsimsel koşullar nedeniyle her türlü afetle karşılaşabiliyor. Devletimizin sağladığı bu destekten faydalanmak ve ürünlerimizi olumsuzluklara karşı güvence altına almak son derece önemli. Çiftçilerimizin tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum."

Sigorta Kapsamına Domuz Zararları Dahil Edildi, Tarla Fareleri İçin Çalışma Başlatılacak

Başkan Özkan, tarımsal ürünlere zarar veren domuzların verdiği zararların sigorta kapsamına alındığını, ancak tarla farelerinin verdiği zararların henüz bu kapsama dahil edilmediğini belirtti. Özkan, "Son yıllarda tarla fareleri tarımsal ürünlere ciddi zararlar veriyor. Bu zararların da sigorta kapsamına alınması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

TARSİM’den Çiftçilere Çağrı

TARSİM yetkilileri, tarım sigortalarının çiftçilerin ekonomik olarak korunmasını sağladığını ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayarak, çiftçilere sigortalarını yaptırma çağrısında bulundu. Toplantı sonunda üreticilerin soruları yanıtlanarak sigorta süreçlerine dair detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak : PHA