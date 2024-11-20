"Günlük Bin Öğrenci Hedefi"

Sabah saat 07.45 ile 09.00 arasında sunulan çorba, üniversitenin yemekhanesindeki usta aşçılar tarafından günlük olarak hazırlanıyor. Sıcak bir şekilde servis edilen çorba, öğrencilerin güne enerjik bir başlangıç yapmasına yardımcı oluyor. Uygulama kapsamında günlük en az bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Sıcak Bir Destek"

Üniversite yönetimi, bu hizmetin öğrencilerin soğuk kış günlerinde hem içlerini ısıtacağını hem de destek sağlayacağını belirtti. Öğrenciler de ücretsiz çorba ikramından memnuniyetlerini dile getirerek bu tür sosyal desteklerin devam etmesini istedi.

"Destek Artarak Devam Edecek"

Yetkililer, uygulamanın başarıyla devam edeceğini ve ihtiyaç halinde benzer sosyal destek projelerinin artırılacağını ifade etti. Çorba ikramı, öğrencilerin üniversiteye olan aidiyet duygusunu da güçlendiren anlamlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA