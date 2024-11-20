"Genel Kurulda Usulsüzlük İddiaları"

Dilekçede, Mehmet Küçük’ün genel kurulda başkanlık için aday olduğu ve seçim sürecinde aşağıdaki usulsüzlüklerin yaşandığı belirtildi:

Yetkisiz Temsil: Genel kurulda, Adıyaman’da teşkilat ve temsilciliği bulunmayan Kürdistan Komünist Partisi adına Mustafa Yetişgen’e oy kullandırıldığı iddia edildi. Bu durumun Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı olduğu savunuldu.

Fazla Oy Kullanımı: Mevzuatta yer almamasına rağmen birden fazla kooperatifin oy kullandığı ifade edildi.

Oy Kullanma Hakkının Gaspı: 72 delegenin tamamı oy kullanmadan sandıkların saat 13.00’te açıldığı ve bu durumun seçimin sonucunu etkilediği ileri sürüldü.

Açık Oylama ve El Kaldırma: Kapalı oy kullanma yöntemi yerine açık oylama yapıldığı, delege olmayan kişilerin de salonda bulunarak oy kullandığı iddia edildi.

İmza Tutarsızlıkları: Başvuru dilekçelerinde yer alan imzalar ile hazirun cetvelindeki imzaların uyuşmadığı, delege olmayanların yerine oy kullanıldığı öne sürüldü.

"Belediyenin Yetkisi Aşıldı İddiası"

Davacı, genel kurula katılacak delegelerin belediye tarafından onaylandığını, bunun hukuka aykırı olduğunu savundu. Mevzuatta yer almayan başvuru şartının getirilerek oy kullanma hakkının engellendiği iddia edildi.

Dilekçede ayrıca şu örnekler verildi:

Akademi Adıyaman Gençlik Spor Derneği temsilcisinin, son anda ve usulsüzce Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi olarak değiştirildiği,

Adıyaman Barosu temsilcisinin süresinden sonra değiştirildiği ifade edildi.

Bu değişikliklerin adaylara bildirilmediği ve seçim sürecine gölge düşürdüğü savunuldu.

Mehmet Küçük, seçim sürecindeki bu usulsüzlüklerin seçim sonucunu doğrudan etkilediğini belirterek, şu taleplerde bulundu:

Genel kurulun iptali,

Usulsüzlüklerin mahkemece incelenmesi,

"Mahkemenin Kararı Bekleniyor"

Adıyaman Kent Konseyi'nin genel kurulunda yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak Adıyaman İdare Mahkemesi’nin vereceği karar, seçim sürecine yönelik tartışmaların sonucunu belirleyecek. Dava, kentteki demokrasi ve şeffaflık tartışmalarının da merkezine oturdu.

Kaynak : PHA