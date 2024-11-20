Kulüp Yöneticileri Ankara’da

Ziyarete Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, Başkan Yardımcısı Mehmet Baykurt, Asbaşkan Abdullah Güneri ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Can Güzel katıldı. Kulüp heyeti, Milletvekili İshak Şan ile bir araya gelerek kulübün faaliyetlerini ve gelecekteki projelerini aktardı.

Kulüp Başkanı İsmail Mulhan, Kahta 02 Spor’un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve sportif kalkınmasına hizmet eden bir yapı olduğunu vurguladı. Mulhan, Milletvekili Şan’ın spora olan ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Şan’dan Destek Sözü

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kahta 02 Spor Kulübü’nün bölge sporuna sağladığı katkılardan övgüyle bahsetti. Şan, kulübün her zaman yanında olacağını belirterek, “Kahta 02 Spor’un hem bölgedeki gençler için hem de sporun gelişimi için ne kadar önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Kulübümüze elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şan, ayrıca kulüp yönetimine misafirperverlikleri ve spora olan samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Kahta 02 Spor’un Hedefleri

Ziyaret sırasında kulüp yönetimi, Kahta 02 Spor’un ligdeki hedefleri ve bölge gençlerine yönelik projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kulüp, sporu gençler arasında yaygınlaştırmayı ve Kahta’yı spor alanında daha ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.

Kulüp yöneticileri, Milletvekili Şan’ın desteklerinin, kulübün başarılarına güç katacağına olan inançlarını dile getirerek, spora olan katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Kahta 02 Spor’un bölgedeki sportif kalkınmaya yönelik adımları ve milletvekilleriyle yapılan iş birliği, spor kamuoyunda olumlu karşılandı.

Kaynak : PHA