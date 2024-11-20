Yaylakonak Belediyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Bilge’nin heybesinde getirdiği kitaplar, öğrencilere hediye edildi. Etkinlik, bölge halkı ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Teşekkür ve Katkılar

Etkinlikte bir konuşma yapan Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, yazar Ersin Bilge’ye teşekkür etti. Aydın, ayrıca etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan İş İnsanı İnci Kara’ya, Dernek Başkanı Abuzer Mutlu’ya ve Dernek Yöneticisi Gazi Büyükcoşkun’a teşekkürlerini iletti.

Balyan-Der Başkanı Abuzer Mutlu ise etkinliğin gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmaya katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ersin Bilge: “Kitaplar, Geleceğin Kapısını Açar”

Ersin Bilge, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, kitapların insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bilge, “Bir kitabın sayfalarında bir ömür saklıdır. Bugün burada öğrencilerimizle buluşarak, okuma alışkanlığının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha paylaşma imkanı bulduk. Kitaplar, geleceğin kapısını açar” dedi.

Organizasyonun Amacı ve Katılım

Etkinlik kapsamında, bölge halkı ve öğrenciler arasında kültürel etkileşimi artırmak, gençlerin kitaplara olan ilgisini pekiştirmek hedeflendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, yazarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Etkinlik, bölge halkının da yoğun katılımıyla keyifli bir atmosferde tamamlandı.

Yaylakonak Belediyesi ve Balyan-Der’in düzenlediği bu anlamlı buluşma, hem gençlere hem de belde halkına kültürel bir katkı sunarak takdir topladı.

Kaynak : PHA