Türkiye'de zamlar ve sefalet konuşulmasın diye gündem yaratıyorlar. Her gün, şafak operasyonlarıyla halkın iradesini kazanmış belediye başkanlarımıza operasyon yapılıyor.

Belediye başkanlarımıza yönelik bu tür hukuksuzluklara boyun eğmeyecek, hepimizin güvencesi olan adaletin siyasallaşmasına izin vermeyeceğiz. Herkes bilsin ki bir an olsun pes etmeyeceğiz. Bir adım geri atmayacağız.

"Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir!" Her koşulda tek bir mücadelemiz var: Halka hizmet. Nazım’ın dediği gibi:

Eğer; hak haksızlıktan yüce,

sevgi nefretten üstün,

aydınlık karanlıktan güçlüyse...

Çaresi yok usta...

Biz kazanacağız... Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.