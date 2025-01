Perre Haber Ajansı'ndan Soru: Diğer Siyasi Temsilciler Neden Katılmadı?

Toplantının sonunda söz alarak soru yönelten Akçal, toplantıya AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanları ve AK Parti Merkez ilçe başkanının yanı sıra bazı AK Partili belediye başkanlarının katıldığını vurguladı. Akçal, “Diğer il başkanları veya belediye başkanları neden burada değil? Davet edilmedikleri için mi yoklar, yoksa davet edilip de katılmadılar mı?” sorusunu yöneltti.

Vali Varol: “Bu, Spontane Gelişmiş Bir Toplantı”

Vali Varol, toplantının planlanmış bir resmi koordinasyon toplantısı olmadığını, spontane geliştiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Bu şu an bunun konuşulacağı bir ortam değil. Bu toplantı sizin bildiğiniz şekildeki bizim resmi bir koordinasyonlu bir toplantı şeklinde gerçekleşmedi. Bu daha spontane gerçekleşmiş bir toplantı öyle söyleyeyim. İkincisi ben çok isterim demokratik kültürle bu toplantıları yapalım ama her zaman o dediğiniz ideale ulaşamıyorsunuz maalesef. Yani burayı bir arena haline de getirme ihtimaliniz oluyor her zaman. Onun için ben çok tercih etmem idari toplantılarda siyaseti.

Milletvekillerimiz resmi görevlilerdir. Bakın milletvekiline siyasetçi diyemezsiniz sadece. Milletvekillerimiz devletin yönetim sistemi içerisinde resmi vazifeleri olan insanlardır. Bu toplantı da spontane gelişmiş bir toplantıdır. Biz gerekirse o platformu da oluştururuz. Az çok bir buçuk sene oldu. Bizi de tanıdınız. Öyle kimseyle oturmaktan kalkmaktan falan çekinecek bir idari yapımız yok. Ama bu toplantı o tarz değil, spontane gelişmiş bir toplantıdır. Öyle söyleyeyim.”

“Katılımcılar Tesadüfen Buradaydı”

Toplantıya katılan bazı AK Partili belediye başkanlarının da özel bir davet sonucu gelmediğini belirten Vali Varol, “Burada katılan belediye başkanı davet edildik yerde değil. Mesela belediye başkanlarımız siyasi programla dolaşırken böyle bir şey var diye geldiler. Geleni de geri çeviremem yani, gelse tesadüf etseydi başka bir şey onlarda yok. Şimdi davetsiz geldiniz diyemeyiz kimseye. Ama bazı buradaki siyasi arkadaşlar normalde bu toplantının davet listesinde yok. Milletvekilimle bir yerden gelirken valiliğe gelip ya toplantı var ben de geleyim oturayım tarzında gelişti yani. Biz gerektiği yerde hangi platformdan hangi toplantının yapılacağı konusunda gerekli bilince sahibiz.” dedi.

DSİ Yatırımlarına Yoğun İlgi

Toplantıda, Adıyaman’ın tarım ve sulama projelerine yönelik yapılan yatırımlar ve deprem sonrası çalışmalar detaylı bir şekilde ele alınırken, spontane oluşan katılımlar üzerine yapılan bu açıklama toplantının en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Kaynak : PHA