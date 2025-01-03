"Katılımcılar ve Gündem"

Toplantıya Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları ile Ziraat Odası Başkanları ve basın mensupları katılım sağladı.

DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru tarafından yapılan kapsamlı sunumda, geçmişte tamamlanan projeler, devam eden çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler ayrıntılı olarak ele alındı.

"Adıyaman’daki DSİ Yatırımları"

Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşları arasında yer alan DSİ, Adıyaman’da tarım, enerji, hizmet ve çevre alanlarında önemli faaliyetler yürütmektedir. Toplantıda verilen bilgilere göre, DSİ’nin bugüne kadar Adıyaman’a yaptığı yatırımlar, tarım arazilerinin sulanması, taşkın koruma projeleri ve içme suyu temini gibi kritik alanları kapsamaktadır.

2003-2025 yılları arasında Adıyaman’a yapılan yatırımlar:

Toplam yatırım: 21,13 milyar TL

Kazandırılan tesisler:

7 içme suyu tesisi

9 baraj

2 gölet

5 yeraltı depolaması

11 sulama tesisi

2 arazi toplulaştırma ve TİGH projesi

46 taşkın koruma tesisi

15 hidroelektrik santral (HES)

"Depolama Tesisleri"

Adıyaman’ın yağışlarla gelen suyunu depolayarak sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj ve göletler, kentin tarım potansiyelini artırmakta önemli bir rol oynuyor.

Çetintepe Barajı, su tutmaya hazır hale getirildi.

Çelikhan Yeşiltepe, Gerger Çifthisar ve Kahta Menzil barajlarında su tutulmaya başlandı.

İnşaatı devam eden Gömükan, Koçali ve Büyükçay Barajları tamamlandığında, toplam depolama kapasitesi 927 milyon m³’e ulaşacak.

"Deprem Sonrası Faaliyetler"

6 Şubat depreminin etkilerini azaltmak amacıyla DSİ, Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmalarına büyük katkı sağladı. Deprem sonrası içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2 derin kuyu açıldı ve TOKİ’nin depremzedeler için inşa ettiği 2.685 konuta içme suyu sağlandı.

Yeni içme suyu projeleri:

Koçali Barajı’ndan alınacak yıllık 31,50 milyon m³ su, 9 km uzunluğundaki isale hattıyla Adıyaman’a taşınacak.

Palanlı Kaynakları’ndan mevcut isale hattına ek olarak yapılan hat, içme suyu kapasitesini artırdı.

"Sulama Tesisleri ve Arazi Toplulaştırma Çalışmaları"

DSİ, tarımsal sulama alanında 11 sulama tesisiyle 167.850 dekar tarım arazisini suyla buluşturdu. İnşaatı devam eden 12 sulama tesisi tamamlandığında bu alan 468.540 dekara ulaşacak.

Ayrıca, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 961.782 dekar alanın düzenlemesi yapıldı. Bu çalışmalar, tarımsal üretim verimliliğini artırmayı hedefliyor.

"Dere Islah ve Taşkın Koruma Projeleri"

Adıyaman’da 46 dere ıslahı projesi tamamlanarak, şehir merkezi ve 44 yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Yeni projelerle bölgedeki taşkın riski en aza indirilecek.

"Hidroelektrik Santraller (HES)"

Adıyaman’da özel sektör iş birliğiyle 15 adet HES tesisi işletiliyor. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 221,83 MW, yıllık enerji üretimi ise 879,66 milyon kWh olarak kaydedildi.

Vali Varol: DSİ Yatırımları, Bölgenin Geleceğini Şekillendiriyor

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, toplantıda yaptığı değerlendirmede DSİ’nin kente kazandırdığı projelerin önemine dikkat çekti. Varol, bu yatırımların bölgenin tarım, enerji ve içme suyu ihtiyacını karşılarken, ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Toplantı, Adıyaman’ın tarımsal ve ekonomik potansiyelini artıracak projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Kaynak : PHA