‘36 birinci’ iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sosyal medyada çokça paylaşılan ve siyasi tartışmalara da konu olan iddiaya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



“Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 36 ya da 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.”



Sosyal medya paylaşımı çarpıtıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun sosyal medya paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirtti:



“Okulun paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip ortaokulu öğrencileri tebrik edilmiştir. Bu paylaşım, sanki sadece kendi okullarına ait başarıymış gibi yansıtılarak çarpıtılmış ve kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.”



“Öğrencilerin emeğine gölge düşürülüyor”

Merkez, kamuoyunu asılsız bilgilerle yönlendirmeye çalışan girişimlerin hem öğrencilerin emeğini gölgelediğini hem de toplumsal güvensizlik oluşturduğunu vurguladı:



“Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar dikkate alınmalıdır.”



Turhan Çömez’in paylaşımı tartışma yarattı

İddianın yayılmasına neden olan paylaşımlardan biri, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez tarafından yapıldı. Çömez, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:



“Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış. Oran yüzde 9. Türkiye’deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27. Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da yüzde 0,07. Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin?”



Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin resmi açıklamasına göre bu veriler doğru değil ve kamuoyunda kasıtlı olarak yanlış bir algı oluşturulmak istendi.



Çelik: ‘İdeolojik fanatizmin yeni bir örneği’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu tür iddiaları “ideolojik fanatizmin yeni bir örneği” olarak değerlendirmişti. Çelik şunları söylemişti:



“LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra imam hatip okullarına dönük üretilen yalan kampanyası ideolojik fanatizmin yeni bir örneğidir. Yanlış bilgiyi 'yalan siyaseti'ne çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır.”



MEB verileri açık: 500 tam puanlı öğrenci sayısı belli

Millî Eğitim Bakanlığı’nın LGS’ye ilişkin verileri, Türkiye genelinde sadece 352 öğrencinin 500 tam puan aldığını gösteriyor. Bu öğrencilerin çok azı imam hatip ortaokulu mezunu.



Yetkililer, sosyal medyada dolaşan spekülatif bilgilere değil, yalnızca resmî açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA