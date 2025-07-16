‘Şehitleri üzecek hiçbir eyleme izin verilmemelidir’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK’dan bir grubun silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Dünyanın ve bölgemizin büyük bir türbülanstan geçtiği, ülkemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu bu dönemde terör örgütünün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda silahları somut bir şekilde tasfiye etmeye başlaması doğru yönde atılmış bir adımdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, DEM temsilcileri ve ilgili devlet yetkilileri olmak üzere örgütün tasfiye sürecinde emeği geçenleri tebrik ederim. Ancak terör örgütünü tasfiye sürecine zorlayan gerçek kahramanlar son elli yıl içinde vatanımızın ve milletimizin birliği için hayatlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların yakınlarıdır. Onları üzecek, onların yüreklerini sızlatacak hiçbir söylem ve eyleme asla izin verilmemelidir.”



‘Silah bırakma bir son değil, başlangıçtır’

Davutoğlu, sürecin sembolik görüntülerden öteye taşınması gerektiğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:



“Silah bırakma töreni bir son değil bir başlangıçtır. Örgütün tasfiye süreci sembolik görüntülerle değil, sistematik ve takvimlendirilmiş bir eylem planı ile ortaya konmalı; her aşaması MİT ve TSK yetkililerimizin mutlak takip ve denetiminde yürütülmeli; MGK ve TBMM nezdinde raporlandırılmalıdır. Son terör örgütü üyesi silahını bırakmadan ve sadece 'Terörsüz Türkiye' değil 'Terörsüz Bölge' hedefine ulaşmadan rehavete kapılamayız.”



‘Süreci küçük siyasi hesaplara kurban etmeyin’

İktidar ve muhalefete çağrıda bulunan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İktidara da muhalefete de çağrım var: Bu süreçte gerekirse sert ama samimi tartışalım, ancak süreci küçük siyasi hesaplara ya da ideolojik bağnazlıklara kurban etmeyelim. ABD’nin bazı terör örgütü yöneticilerini ağırlama söylemi haddini aşan bir tutumdur. Bu sürece üçüncü taraflar dahil edilmemeli; bölge halkları kendi geleceğini kendisi belirlemelidir.”



‘Cumhurbaşkanı süreci siyaset üstü şekilde yürütmeli’

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak da dikkat çeken mesajlar verdi:



“Bu süreci AK Parti Genel Başkanı vasfıyla değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı vasfıyla yürütün. Partili Cumhurbaşkanı diliyle yapılan açıklamalar süreci zedeliyor. ‘AK Parti, MHP ve DEM olarak birlikte yürüyeceğiz’ ifadesi toplumun bir kısmını dışlayan bir söylemdir. Eğer terörsüz bir Türkiye hedefleniyorsa, tüm toplumu kucaklayan bir dil ve yöntem benimsenmelidir.”



‘İçeride düşman hukuku intibası süreci topal bırakır’

Sürecin sadece dış politikaya değil, iç hukuka da uygun yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Bir yandan Suriye ve Irak’la ortak jeopolitik hedeflerin kapısını aralarken, içeride düşman hukuku yürüttüğü intibaı yaratmak bu sürecin çok önemli bir ayağını topal bırakmak anlamına gelir. Gerçek bir barış ve istikrar, ancak özgürlük-güvenlik dengesi temelinde, tam demokratik bir düzenle mümkün olacaktır.”



Şehitler vurgusu ve süreç önerileri dikkat çekti

Davutoğlu'nun konuşmasında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de devlet kurumlarına yönelik çağrılar ön plana çıkarken, sürece şehitlerin fedakarlıkları üzerinden anlam yüklemesi ve sistematik önerilerde bulunması dikkat çekti. Açıklamalar, silah bırakma sürecine destek veren çevreler kadar eleştirel yaklaşan kesimlerce de önemle takip edildi.

Kaynak : PHA